Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты

«Из республиканского бюджета заявителям уже выплачено свыше 160 миллионов тенге. Размер специального профессионального госпособия для работников с вредными условиями труда — два прожиточных минимума. Его назначают людям от 55 лет и выплачивают до наступления пенсионного возраста. Чтобы получать пособие нужно иметь в ЕНПФ обязательные профессиональные пенсионные взносы минимум за 7 лет», — говорится в сообщении.