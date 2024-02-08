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Башкортостан готов поставлять в Беларусь вертолеты Ка-32

Эти винтокрылые машины производятся в российском городе Кумертау и используются в основном для поисково-спасательных операций, а также при тушении пожаров.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Башкортостан готов сотрудничать с белорусской стороной по поставке вертолетов Ка-32, заявил в интервью Sputnik Беларусь премьер-министр российского региона Андрей Назаров, который с официальным визитом находится в республике.

Он напомнил, что данные машины производятся Кумертауским авиационным предприятием. Ежегодно выпускается несколько таких вертолетов, которые также проходят модернизацию.

«Два года назад мы специально приобрели для нужд МЧС Башкортостана такой модернизированный Ка-32 с возможностью тушить пожары».

отметил Назаров.

Данный летательный аппарат — незаменимое средство в тушении лесных пожаров. И, по его словам, сейчас в России обсуждают идею создания эскадрильи из вертолетов Ка-32, чтобы была возможность оперативно реагировать на природные ЧС.

«Потому что ущерб, который оставляют лесные пожары, это, конечно, гораздо-гораздо дороже, чем стоимость таких вертолетов», — подчеркнул глава правительства Башкортостана.

Говоря о сотрудничестве с Беларусью, Назаров сказал, что башкирская сторона готова поставлять эти винтокрылые машины в республику.

«Мы с удовольствием хотели бы сотрудничать с белорусской стороной по поставке Ка-32 и надеемся, что во время нынешнего визита продвинемся в этом вопросе», — резюмировал он.

экономика