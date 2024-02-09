Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и евро на 9 февраля 2024 перед выходными

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 9 февраля 2024, пятницу.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 9 февраля 2024, пятницу, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2253 рубля, 1 евро — 3,4780 BYN, 100 российских рублей — 3,5363 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 8 февраля, четверг, были такими: 1 доллар США равен 3,2225 рубля, 1 евро — 3,4708 BYN, 100 российских рублей — 3,5382 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро повысились, а курс российского рубля, напротив, несколько снизился.