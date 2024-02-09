Закроют насовсем?: массовые рейды в популярных кафе удивили людей

Массовые рейды в популярных кафе удивили некоторых жителей Приморья. Итоги работы по пресечению незаконной реализации алкоголя за 2023 год озвучили в Уссурийске. За это время нарушения нашли в 38 магазинах и популярных кафе округа. Арестовано больше 300 литров спиртной продукции, конфисковано свыше 100 литров, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
По данным администрации, сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску выявили нарушения в 33 стационарных и пяти нестационарных торговых объектах. Составлено 44 протокола об административных правонарушениях. Наложен арест на 333,8 литров алкогольной продукции, конфисковано 103,7 литра.
«Основные правонарушения: продажа алкоголя несовершеннолетним, реализация алкоголя в нестационарных торговых объектах, продажа пива на вынос в предприятиях общественного питания без вскрытия потребительской тары, осуществление продажи алкогольной продукции в границах прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, реализации алкоголя без соответствующей лицензии», — уточнили в администрации УГО.
Специалисты добавили, что о фактах нарушения правил продажи алкогольной продукции на территории Уссурийского городского округа можно сообщить по телефонам «горячей линии»: