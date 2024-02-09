Закроют насовсем?: массовые рейды в популярных кафе удивили людей

Массовые рейды в популярных кафе удивили некоторых жителей Приморья. Итоги работы по пресечению незаконной реализации алкоголя за 2023 год озвучили в Уссурийске. За это время нарушения нашли в 38 магазинах и популярных кафе округа. Арестовано больше 300 литров спиртной продукции, конфисковано свыше 100 литров, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.