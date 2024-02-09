Прижился ли китайский автопром на Дальнем Востоке? Статистика и мнения экспертов

Эксперты оценили планы автопрома Поднебесной на «кусок пирога» дальневосточного авторынка. Китайские автопроизводители грозят увеличить экспорт продукции в три раза по сравнению с 2023 годом, но эксперты не ждут радикальных трансформаций в предпочтениях приморских автолюбителей. О том, какие модели предпочитают дальневосточники, сколько готовы тратить на покупку новой машины и где востребован китайский автопром, корреспондент ИА PrimaMedia спросил у автоэкспертов.
Автопоток из Поднебесной
В начале февраля Представительство МИД России во Владивостоке, со ссылкой на China Daily, обратило внимание на колоссальный рост торговли с Китаем. Так экспорт автомобилей из граничащей с Приморским краем провинции Цзилинь (КНР) в Россию в 2023 году составил 57 тысяч единиц (рост в 6,5 раза) на сумму 13 млрд юаней (рост в 4,7 раза). Это около 43% от всех объемов торговли китайских провинций с Россией. Дальнейшее углубление связей между странами позволяет рассчитывать на сохранение этой тенденции. Так один из лидеров автомобилестроения КНР — China FAW Group Corp Ltd, чья штаб-квартира располагается в Чанчуне (административной столице провинции Цзилинь — ред.), планирует в 2024 году нарастить продажи за рубеж до 158 тысяч машин.
По мнению генерального директора компании «Альтаир-Авто “(дилер Mercedes-Benz, Geely) Владимира Шестака, совокупные планы китайских производителей на российский рынок значительно превышают возможности российского рынка.
«Значительно — это более чем в два раза. Если проанализировать каждую поставленную цель китайского производителя, то даже самый оптимистичный прогноз на объем рынка России будет в два раза меньше», — считает эксперт.
Это означает, что российские покупатели могут обосновано ожидать дополнительные программы поддержки от производителей, субсидии за покупку машины в кредит и лизинг. Будет производиться поддержка тех моделей, которые собираются на территории России.
«В итоге, ценник маркетинговый не поменяется, но покупатель может расчитывать на поддержеку или субсидии от производителей», — отмечет Владимир Шестак.
В массовом сегменте в России в целом пользуются высоким спросом модели стоимостью в районе 2,5−3 млн рублей. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в 2023 году составила 3 млн 130 тысяч рублей. Относительно бюджетного «китайца» можно приобрести, располагая суммой порядка 2 млн рублей.
По оценкам автоэкспертов, после резкого увеличения доли китайских машин в прошлом году (с 10% в 2021 году до 92% в 2023 году) определились лидеры популярности — Haval, Chery, Geely. Это автомобили с понятным качеством и сервисом, которые давно находятся на российском рынке.
Четыре миллиона за «железного коня»
Приморские автолюбители предпочитают покупать в Китае дорогие модели машин в максимальной комплектации, стоимостью выше четырех миллионов рублей. В линейке китайских производителей в основном продаются именно большие внедорожники или пикапы. Объем реализации пикапов в Приморье уже перевалил за сотню автомобилей в месяц.
Для дальневосточных автолюбителей критически важно наличие полного привода. Для российского авторынка в целом полный привод не настолько важен для объема продаж. Это один из ключевых моментов, почему такой бестселлер в России, как Geely Coolray, не занимает первые места продаж на Дальнем Востоке. Наш федеральный округ — это 5% от автомобильного рынка России.
«При этом региональному рынку есть куда расти, так как средний возраст автомобиля в Приморском крае достигает 20 лет. До сих пор на дорогах края можно встретить машины, выпущенные ещё в 80-х годах. Но другой вопрос, насколько экономическая ситуация позволит нашим автомобилистам обновить своих “железных коней”. Именно за счет Приморья радикально меняться объем продаж в настоящем году не будет», — считает собеседник агентства.
«Мы спрашиваем клиентов, готовы ли они пересесть на “китайца” и слышим категорическое “нет”! К тому же большая часть автомобильного импорта из Японии укладывается в ценовой диапазон от 900 тысяч до 1,7 млн рублей. За эту цену нечего предложить кроме правового руля. Новые “китайцы” дороже, а вторичный рынок в России практически умер», — ранее говорил руководитель компании Carwin Дмитрий Забора.
Помимо ценового фактора, с «японками» хорошо знакомы местные умельцы автосервисов, они знают, что с ними делать, как чинить, с каким инструментом подступиться, где и как достать запчасти.
Нельзя так сказать: могут они заменить, либо не могут заменить кого-то. У нас по Toyota, Lexus, Nissan и другим японским автобрендам есть уже определённая статистика. Мы знаем, насколько надёжны эти автомобили, знаем на определённых марках слабые места, на что чаще обращают внимание. По китайскому автопрому ещё такой статистики нет. Она только собирается, — считает инженер-механик Михаил, с опытом работы более 10 лет.
— Что и как с этим автомобилем происходит во время эксплуатации? Какой должен быть интервал обслуживания? Как правильно это делать? Да, появляются дилеры, но они соответственно из-за спроса держат высокую цену. А «гаражи», которые раньше предлагали сервис, еще только учатся на тех неисправностях, которые возникают во время эксплуатации новых марок автомобилей".
Остро стоит вопрос по запчастям, которые не всегда есть в наличии. И часто сотрудники автосервиса не знают, как пользоваться бумажными каталогами китайских автозапчастей. Со временем этот момент наладится, но пока спецы испытывают сложности. Им проще работать с «японками» и, например, электронным каталогом Toyota.
Китайский большегруз вне конкуренции
Сейчас довольно большой объем различных строительных проектов реализуется именно на Дальнем Востоке. Поэтому спецтехника активно реализуется именно в Дальневосточном федеральном округе.
«Грузовиков будет продаваться больше, чем два года назад. Прошлый год — рекордный. Но, я думаю, что 2024 год однозначно не уступит, будут только наращиваться объемы продаж. Насколько вы знаете, у FAW есть локальная сборка кузовов. Это им помогает здесь продавать очень даже неплохо. По тягачам в Приморье лидер — это Sitrak, а по самославам у FAW уже нет конкурентов», — отмечает Владимир Шестак.
На китайский бренд Sitrak действует гарантия по всему миру, а на японские, даже новые модели, в России гарантии не действуют из-за санкций.
«Грубо говоря, если сравнивать новый китайский кран с бэушным японским, у них цена отличается. Но вы берёте китайский кран с гарантией, а японский — б/у, который уже стоит здесь непонятно сколько лет в аутстоке. Выбор будет зависеть от соотношения цены и качества, а также решаемой задачи», — отметил инженер-механик Михаил.
В среднесрочной перспективе обстоятельства располагают к выбору более доступного и надежного варианта. По словам собеседников агентства, самые резкие и большие изменения уже свершились в 2023 году. В текущем году будет расширяться линейка моделей от китайских автопроизводителей, но радикальной смены ролей здесь не будет. Через Приморье долгие годы проходили большие потоки авто продукции на рынок России. И это остается неизменным. Край будет играть роль перевалочной базой для импорта автопрома, только первые строчки лидеров импорта теперь будет занимать китайский производитель.
Напомним, объем продаж новых легковых автомобилей в России за 2023 год вырос на 69%. Всего за период было реализовано 1,06 млн машин. Такие данные приводит Автостат. Рынок авто с пробегом за 2023 год увеличился на 21% к результату 2022 года. Рост в абсолютном выражении перерегистрации легковых автомобилей показал динамику от 5,4 млн до 6,6 млн авто.