Прижился ли китайский автопром на Дальнем Востоке? Статистика и мнения экспертов

В начале февраля Представительство МИД России во Владивостоке, со ссылкой на China Daily, обратило внимание на колоссальный рост торговли с Китаем. Так экспорт автомобилей из граничащей с Приморским краем провинции Цзилинь (КНР) в Россию в 2023 году составил 57 тысяч единиц (рост в 6,5 раза) на сумму 13 млрд юаней (рост в 4,7 раза). Это около 43% от всех объемов торговли китайских провинций с Россией. Дальнейшее углубление связей между странами позволяет рассчитывать на сохранение этой тенденции. Так один из лидеров автомобилестроения КНР — China FAW Group Corp Ltd, чья штаб-квартира располагается в Чанчуне (административной столице провинции Цзилинь — ред.), планирует в 2024 году нарастить продажи за рубеж до 158 тысяч машин.