Двухпутное движение открыто на очередном участке БАМ в Хабаровском крае

В рамках увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов Дальнего Востока открыто двухпутное движение на участке железной дороги Комсомольск-на-Амуре — Ванино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В эксплуатацию введён перегон Гурское — Почепта. Компания «Бамстроймеханизация», которая входит в группу предприятий «1520», возвела здесь 9 км вторых путей.



— Строительство велось в непростых геологических условиях. Перегон Гурское — Почепта пролегает в отрогах Сихотэ — Алиньского хребта. В рамках модернизации участка наши специалисты переработали 385 тысяч кубометров грунта под вторые пути, возвели 11 мостов, удлинили 1 водопропускную трубу, установили 420 опор под контактную сеть, уложили 8 стрелочных переводов, модернизировали системы связи, а также сигнализации, централизации и блокировки, — сообщили в пресс-службе компании ГК «1520». По данным ДВЖД, также было проложено порядка 153 км различных кабельных линий и отсыпали более 127 тысяч кубометров земляного полотна. По плану, на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино нужно модернизировать 31 перегон. На 9 из них, включая Гурское — Почепта, движение поездов уже открыто. До конца 2024 года на этом направлении провозную способность увеличат с 39,8 до 81,8 млн тонн.



В целом на участке от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани «Бамстроймеханизация» строит больше 360 км вторых путей, что в итоге позволит увеличить пропускную способность линии с 33 до 58 пар поездов в сутки.