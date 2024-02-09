Долгожданный ремонт ждёт развязку на улице Ленинградской в Хабаровске

Долгожданный хабаровскими автолюбителями ремонт ждёт в этом году участок транспортной развязки, соединяющий улицу Ленинградская и Восточное шоссе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объект попал в план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, состояние развязки уже очень давно вызывает нарекания автолюбителей — в мэрию не первый год поступают соответствующие жалобы. Участок изобилует колдобинами и ухабами, а разъезжающиеся деформационные стыки при проезде по ним всякий раз испытывают подвеску машин на прочность.
— Сейчас мы готовим смету расходов на ремонт этого участка автомагистрали. По самым скромным подсчётам, потребуется не менее 150 миллионов рублей, чтобы привести данную трассу в нормативное состояние. В настоящее время министерством транспорта совместно с администрацией города прорабатывается вопрос выделения финансирования в нынешнем году, — рассказал начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Дворянинов.
Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске в 2024 году отремонтируют 34 участка городских улиц. Подрядчики приступят к реализации плана уже в апреле, сразу как позволит погода. В общей сложности на все работы выделено порядка 1,3 миллиарда рублей. Ожидается, что к концу 2024 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, составит 83,3%. Сейчас этот показатель держится на уровне 76,9%.