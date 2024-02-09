Долгожданный ремонт ждёт развязку на улице Ленинградской в Хабаровске

Долгожданный хабаровскими автолюбителями ремонт ждёт в этом году участок транспортной развязки, соединяющий улицу Ленинградская и Восточное шоссе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объект попал в план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, состояние развязки уже очень давно вызывает нарекания автолюбителей — в мэрию не первый год поступают соответствующие жалобы. Участок изобилует колдобинами и ухабами, а разъезжающиеся деформационные стыки при проезде по ним всякий раз испытывают подвеску машин на прочность.

Отметим, что развязка на улице Ленинградской была построена в 2002 году и с того времени серьёзного ремонта не видела. Дорожники периодически пытаются точечно её залатать, но этого недостаточно — нужна капитальная реконструкция. Просто переложить асфальт не получится, необходимо также менять бетонную подушку, которая за время эксплуатации разрушилась. Также требуют основательного ремонта и деформационные стыки.