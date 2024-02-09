Омское муниципальное предприятие не соблюдало графики движения автобусов

Омская прокуратура требует привлечь к ответственности муниципальное предприятие, которое не соблюдало графики движения автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки в МП «Пассажирское предприятие № 8», которое осуществляет региональные перевозки по муниципальным контрактам с дептрансом мэрии, выяснилось, что движение их автобусов не соответствует расписанию. Из-за этого омичи, которые ждали нужный транспорт (в частности, автобусы № 109), скапливались на остановках.
Прокурор Советского округа вынес постановление о возбуждении трёх дел об административных правонарушениях в отношении муниципального предприятия. Дальнейшее соблюдение графиков находится на контроле ведомства.