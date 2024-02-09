В Волгоградской области планируют реализовать инвестпроекты на триллионы рублей

К концу 2034 года в регионе собираются реализовать инвестпроекты с суммарным объемом инвестиций 3,4 трлн рублей. В области будет создано 50 тыс. новых рабочих мест, а объем валового регионального продукта должен будет достичь показателей в 2,5 трлн рублей.
Как отметил глава региона Андрей Бочаров, основной целью работы станет улучшение качества жизни населения субъекта и «создание прочного фундамента экономики».
Замгубернатора Анна Писемская доложила, что в прошлом году объем инвестиций, по предварительной оценке, составил 226,5 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем годом ранее. В 2024 году прогнозируют увеличение этого показателя до 240 млрд рублей.