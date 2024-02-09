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В Волгоградской области планируют реализовать инвестпроекты на триллионы рублей

8 февраля в ходе совещания губернатора Андрея Бочарова с представителями бизнес-сообщества были рассмотрены в том числе планы по реализации проектов в ближайшие 10 лет.
Источник: администрация Волгоградской области

К концу 2034 года в регионе собираются реализовать инвестпроекты с суммарным объемом инвестиций 3,4 трлн рублей. В области будет создано 50 тыс. новых рабочих мест, а объем валового регионального продукта должен будет достичь показателей в 2,5 трлн рублей.

Как отметил глава региона Андрей Бочаров, основной целью работы станет улучшение качества жизни населения субъекта и «создание прочного фундамента экономики».

Замгубернатора Анна Писемская доложила, что в прошлом году объем инвестиций, по предварительной оценке, составил 226,5 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем годом ранее. В 2024 году прогнозируют увеличение этого показателя до 240 млрд рублей.

экономика