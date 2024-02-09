В Челябинске приступили к проектированию остановок для метротрама

В Челябинске до 2030 года планируют модернизировать все трамвайные остановки. Образцами для них послужат крытые посадочные платформы на площади Революции. В настоящее время ведется проектирование 35 остановок, которые смогут принимать в том числе поезда будущего метротрамвая. Об этом сегодня, 9 февраля, написал в своем телеграм-канале замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.
Чиновник уточнил, что транспортная инфраструктура проектируется под длинные трехсекционные вагоны, которые будут перевозить пассажиров метротрама.
Егоров напомнил, что ранее в Челябинске были построены современные остановочные павильоны на улице Цвиллинга — с широкими платформами, освещением, защитой от брызг и табло прибытия.
«Изначально данные остановки вызывали споры, недовольства, но со временем вал положительных отзывов пассажиров перевесил все временные недопонимания проекта», — отметил замминистра.
Также были модернизированы посадочные пункты на улице Дзержинского и на конечной остановке «Областная больница».