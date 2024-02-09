Незаконно построенное торговое здание сносят в Иркутске по решению суда

Как оказалось, оно было построено незаконно.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, несмотря на вступившее в силу решение суда, собственник не спешил предпринимать меры для добровольного демонтажа здания. Более того, он продолжал сдавать помещения арендаторам. Из-за этого приставы привлекали его к ответственности 10 раз подряд. Поскольку штрафы перестали действовать, на должника завели уголовное дело.
Только после этого собственник согласился начать демонтаж незаконного здания. Однако это не поможет закрыть уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд.