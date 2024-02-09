Незаконно построенное торговое здание сносят в Иркутске по решению суда

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, несмотря на вступившее в силу решение суда, собственник не спешил предпринимать меры для добровольного демонтажа здания. Более того, он продолжал сдавать помещения арендаторам. Из-за этого приставы привлекали его к ответственности 10 раз подряд. Поскольку штрафы перестали действовать, на должника завели уголовное дело.