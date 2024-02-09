Объездную дорогу около Ново-Ленино планируют отремонтировать в Иркутске

В 2024 году администрация Иркутска планирует привести в порядок часть Объездной дороги около микрорайона Ново-Ленино. По плану подрядчику нужно будет отремонтировать трассу от выезда из Иркутска до 18-го Советского переулка. Информацию об этом можно посмотреть на портале госзакупок.
— Начало выполнения работ: c 15.04.2024. Окончание выполнения работ: не позднее 15.10.2024, — пишут в документе.
Предполагается проводить работы в четыре этапа. Сначала демонтировать старый асфальт, тротуары, дорожные знаки, ограждения
Кроме того, планируется построить велодорожки, установить новые бордюры, сделать остановки, зеленую зону, убрать мусор и смонтировать освещение. На это потратят более 445, 2 млн рублей.