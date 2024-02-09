Объездную дорогу около Ново-Ленино планируют отремонтировать в Иркутске

В 2024 году администрация Иркутска планирует привести в порядок часть Объездной дороги около микрорайона Ново-Ленино. По плану подрядчику нужно будет отремонтировать трассу от выезда из Иркутска до 18-го Советского переулка. Информацию об этом можно посмотреть на портале госзакупок.