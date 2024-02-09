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4 кг нелегальных ресниц не пустили в Екатеринбург

В Кольцово таможенники задержали партию ресниц и материалов для их наращивания весом 4 кг, которую привезла жительница Самары из Гоа. Груз не был должным образом задекларирован, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Источник: пресс-служба Уральского таможенного управления

Женщина объяснила таможенникам, что везла ресницы, щетки, патчи и клей по просьбе своей подруги, которая занимается бизнесом в сфере красоты. Однако глава поста Сергей Боровик уверен, что партия коммерческая, об этом говорит количество и характер товаров. «Такие партии необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции», — говорит Сергей Боровик.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении, товар изъяли. После завершения административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товар и задекларировать его в соответствии с действующим законодательством.

таможня