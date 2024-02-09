4 кг нелегальных ресниц не пустили в Екатеринбург

Женщина объяснила таможенникам, что везла ресницы, щетки, патчи и клей по просьбе своей подруги, которая занимается бизнесом в сфере красоты. Однако глава поста Сергей Боровик уверен, что партия коммерческая, об этом говорит количество и характер товаров. «Такие партии необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции», — говорит Сергей Боровик.