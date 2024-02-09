Минсельхозпрод Беларуси повысил цены на сыры для России

В документе указано, что сыры жирностью 45% и менее будут поставляться в Россию по стоимости не ниже 395 российских рублей за один килограмм. Также была изменена цена на сыры, жирность которых составляет более 45%. Так, стоимость одного килограмма таких сыров для российского рынка составит 400 российских рублей.