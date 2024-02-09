Сын свердловского бизнесмена Шмотьева признан банкротом

Как выяснилось в ходе дела, доходы Шмотьева-младшего невелики. Хотя он с октября 2021 года является индивидуальным предпринимателем и основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения, сведения о доходе от предпринимательской деятельности в материалах дела не представлены. Судя по документам, сын миллиардера работает в АО «Алтайский химпром», а его среднемесячный доход составляет 17,1 тыс. рублей.
«Должник сообщил о наличии трех открытых на его имя счетов, общий остаток средств на которых составляет 2491 рубль 49 копеек», — говорится в документах.
Из имущества суд обнаружил у Шмотьева два гаража в Екатеринбурге, долю во владении стоянкой-подвалом и мотоцикл М61 1961 года выпуска.
Задолженность перед ТД «НКМЗ» у Шмотьева образовалась после банкротства «ФОРЭС-Химия» в 2018 году. С него как с контролирующего лица постановили взыскать 61,7 млн рублей убытков в пользу кредитора — ТД «НКМЗ». При этом у коммерсанта были встречные требования к «ФОРЭС-Химии» на 10,9 млн рублей, поэтому сумму зачли в счет долга. Одним из руководителей компании «ФОРЭС-Химия» был Павел Русинов, впоследствии ставший гендиректором конкурирующей компании «Ника-Петротэк». Она входила в одну группу с ТД «НКМЗ».
«ФОРЭС» выпускает керамические расклиниватели нефтяных скважин — пропанты. Это гранулообразный материал, который используется в нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи скважин с применением технологии гидроразрыва пласта. Компания «ФОРЭС» является крупнейшим в России производителем пропантов. Производственные мощности находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах. Объем производства — до 100 тыс. тонн готовой продукции в месяц. Основным владельцем является Сергей Шмотьев.