Сын свердловского бизнесмена Шмотьева признан банкротом

Задолженность перед ТД «НКМЗ» у Шмотьева образовалась после банкротства «ФОРЭС-Химия» в 2018 году. С него как с контролирующего лица постановили взыскать 61,7 млн рублей убытков в пользу кредитора — ТД «НКМЗ». При этом у коммерсанта были встречные требования к «ФОРЭС-Химии» на 10,9 млн рублей, поэтому сумму зачли в счет долга. Одним из руководителей компании «ФОРЭС-Химия» был Павел Русинов, впоследствии ставший гендиректором конкурирующей компании «Ника-Петротэк». Она входила в одну группу с ТД «НКМЗ».