Алиханов: Литва в этом году вновь «срезала» квоты на калининградский транзит

По словам Алиханова, квоты на транзит в Калининградскую область из основной территории России и обратно снижены примерно на 20%. «При этом тарифы на перевозку по своей территории литовцы подняли почти на 60%, — написал Антон Алиханов. — То есть грузы они нам сокращают, что совершенно незаконно в принципе, но денег терять не хотят, повышая транзитные ставки по своим жд путям».