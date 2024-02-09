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Доллар и евро пошли в рост. Курсы валют на 9 февраля

На 9 февраля Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют:
Источник: Смартпресс

1 доллар США — 3,2253 белорусского рубля (рост на 0,09% по отношению к курсу на 8 февраля).

1 евро — 3,4780 белорусского рубля (рост на 0,21%).

100 российских рублей — 3,5363 белорусского рубля (снижение на 0,05%).

10 китайских юаней — 4,4665 белорусского рубля (снижение на 0,14%).

10 польских злотых — 8,0073 белорусского рубля (рост на 0,37%).