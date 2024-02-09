Прокуратура Советского округа Омска взяла на контроль ситуацию с автобусом № 109

Речь идёт о несоблюдении графиков движения автобусов по маршруту № 109 «Посёлок Солнечный — Речной порт».
Вынесено постановление о возбуждении в отношении «ПП № 8» трёх административных дел за оказание услуг не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.
«Дальнейшее соблюдение графиков движения транспортных средств указанным перевозчиком находится на контроле прокуратуры округа», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Ранее мы писали о том, что дополнительный рейс появится на автобусном маршруте № 63. Он начнёт свою работу с понедельника, 12 февраля. На остановке «Ул. 1-я Автомобильная» он будет в 5:40. Также этот спецрейс поедет по улицам Семиреченская, Торговая, 12 Декабря, Авиационная и 60 лет Победы.