Прокуратура Советского округа Омска взяла на контроль ситуацию с автобусом № 109

Ранее мы писали о том, что дополнительный рейс появится на автобусном маршруте № 63. Он начнёт свою работу с понедельника, 12 февраля. На остановке «Ул. 1-я Автомобильная» он будет в 5:40. Также этот спецрейс поедет по улицам Семиреченская, Торговая, 12 Декабря, Авиационная и 60 лет Победы.