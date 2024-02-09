В Новосибирске работодатели стали чаще нанимать подростков и пенсионеров

В Новосибирске подростки и люди старше 60 лет стали чаще получать работу. Об этом сообщил Gorsite.ru со ссылкой на пресс-службу «HeadHunter».
Эксперты рассказали о дефиците молодых работников в возрасте 22−35 лет в регионе. При этом, многие люди в возрасте от 55 лет ищут работу, особенно много резюме от работников старше 60 лет.
— Подъем демографии может привести к росту трудоспособного населения через 5 лет, вырастут люди, которым 10−19 лет. А вот соискателей 22−35 лет мало из-за демографической ямы, которая была в 90-х, — сообщила изданию Екатерина Дегтярева.
Фирмы начали обучать подростков. Их берут на неполный рабочий день после 14 лет. Также, компании стали чаще нанимать опытных кандидатов старше 60 лет.