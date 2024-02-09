Акиму Алматы пожаловались на стройку в русле реки Есентай

«На данный момент здание не принято в эксплуатацию. Вчера в прокуратуре мне дали два ответа за подписью прокурора Алматы и первого заместителя, что усматривается состав правонарушения, связанный с незаконным сокращением водоохранной зоны. В 2014 году экс-аким Ахметжан Есимов подписал постановление, но это прерогатива правительства — сокращать водоохранные зоны. Я обратился в Антикор с этим вопросом. Надеюсь, что он будет в центре внимания, учитывая, что при таком неправильном строительстве гибнут люди. Никто не должен нарушать законы», — сказал алматинец.