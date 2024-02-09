Бастрыкину доложат о ситуации с разрушающимся домом в Волгограде

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что расследуют уголовное дело по факту ненадлежащего обслуживания МКД в Советском районе Волгограда.
Ранее было установлено, что этот дом непригоден для проживания. Но в эфире программы одного из федеральных каналов страны жительница МКД вновь рассказала, что проживающие там люди не могут добиться признания дома аварийным.
Также обсуждается ситуация с другим объектом, который уже признан аварийным. Жильцы второго МКД жалуются, что им предлагают варианты для переселения в маневренный фонд с неприемлемыми условиями проживания.
По этому факту волгоградские следователи проводят доследственную проверку.
Кроме того, в эфире программы женщина рассказал о том, что одна из жительниц аварийного дома погибла в результате пожара из-за короткого замыкания. Однако доследственная проверка не дала поводов возбудить уголовное дело по этому факту.
Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и результатах проверок по доводам, озвученным в передаче, а также о ситуации с расселением жителей аварийного МКД.