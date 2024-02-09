Под Новосибирском вблизи поселка Садовый построят новый микрорайон

Новый микрорайон построят рядом с поселком Садовый под Новосибирском. Об этом сообщил портал Сиб.фм со ссылкой на Зампредседателя строительного комитета ЗС Новосибирской̆ области Евгения Покровского.
Пять застройщиков запланировали строительство нового микрорайона рядом с поселком Садовый в Новосибирске. Представители власти заверяют, что этот район будет оснащен всей необходимой инфраструктурой, включая дороги, школу и детские сады.
Власти города отмечают, что федеральные средства уже выделены на социальные и инфраструктурные объекты, поэтому застройщики начнут работы на площадке, где уже есть готовая инфраструктура.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что более 400 домов в Новосибирске остаются без отопления.