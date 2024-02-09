В Красноярском крае предложили за бюджетный счет ремонтировать аварийное жилье детей-сирот

«По программе переселения граждан с Севера на юг высвобождалось жилье норильчан, уезжающих в регионы с более благоприятным климатом. Оно было, как говорят, в “убитом” состоянии. Законодательное Собрание края откликнулось на просьбу руководства Норильска и в 2005 году приняло закон о наделении округа Норильск государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот закон позволил на выделяемые из краевого бюджета средства проводить ремонт в жилых помещениях и приводить жилье для детей-сирот в порядок. Норильску удалось продвинуться в решении этого вопроса и получить положительный результат, сократив очередь детей-cирот, нуждающихся в жилье», — отметила депутат.