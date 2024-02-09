В Красноярском крае предложили за бюджетный счет ремонтировать аварийное жилье детей-сирот

В Законодательном Собрании Красноярского края обсудили законопроект, который предполагает за бюджетный счет ремонтировать закрепленные за сиротами жилые помещения, признанные непригодными для проживания либо аварийными. Только после этого жилье будет передаваться детям-сиротам.
Председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина рассказала коллегам, что подобный проект уже несколько лет действует в Норильске.
«По программе переселения граждан с Севера на юг высвобождалось жилье норильчан, уезжающих в регионы с более благоприятным климатом. Оно было, как говорят, в “убитом” состоянии. Законодательное Собрание края откликнулось на просьбу руководства Норильска и в 2005 году приняло закон о наделении округа Норильск государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот закон позволил на выделяемые из краевого бюджета средства проводить ремонт в жилых помещениях и приводить жилье для детей-сирот в порядок. Норильску удалось продвинуться в решении этого вопроса и получить положительный результат, сократив очередь детей-cирот, нуждающихся в жилье», — отметила депутат.
«Надеемся, что подготовленный проект закона поможет распространить опыт Норильска на весь край. В нашем законопроекте речь идет о ремонте родительского жилья, которое закреплено за детьми, пока они находятся в детском доме, в армии или исправительном учреждении. Если мы примем этот закон, на его выполнение понадобятся дополнительные средства из бюджета», — пояснила Вера Оськина.
При этом депутаты отмечают, что средняя стоимость текущего ремонта жилья значительно ниже среднерыночной стоимости квартиры, которую придется купить. Таким образом подобный закон в перспективе поможет эффективнее расходовать средства и ускорить сокращение очереди на получение жилья. Комитет поддержал законопроект в первом чтении.