Россия спасает Молдову: Более половины январского экспорта яблок приходится на РФ

По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ, в январе нынешнего года Молдова экспортировала чуть более 14 тыс. тонн яблока на общую сумму $7,9 млн. Это почти двукратный рост внешних поставок по сравнению с прошлым месяцем (7,5 тыс. тонн).
Однако в январе 2023 года страна отправила за рубеж значительно больше этого товара — почти 26 тыс. тонн.
Между тем, январский экспорт молдавского яблока в 2024 году — один из самых низких в пятилетии, столько же продукции Молдова отправила внешним покупателям только в кризисном 2021 году. Максимальный показатель экспорта был достигнут в январе 2015 — около 35 тыс. тонн, пишет east-fruit.com.
В прошлом месяце Молдова экспортировала яблоко в 22 страны. Более половины январского экспорта молдавского яблока было адресовано на российский рынок. Румыния купила 2,1 тыс. тонн, Саудовская Аравия — более 1 тыс. тонн.
Несмотря на сравнительно скромный (для января) объем внешних поставок, операторы молдавского рынка яблока расценивают складывающуюся в текущем году ситуацию с экспортом этой продукции «как умеренно оптимистичную».
В качестве обнадеживающих факторов экспортеры указывают двукратный рост (по сравнению с предыдущим месяцем) поставок молдавского яблока в Румынию, а также в страны Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. При этом спрос на яблоко в текущем месяце растет.