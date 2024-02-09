Россия спасает Молдову: Более половины январского экспорта яблок приходится на РФ

Между тем, январский экспорт молдавского яблока в 2024 году — один из самых низких в пятилетии, столько же продукции Молдова отправила внешним покупателям только в кризисном 2021 году. Максимальный показатель экспорта был достигнут в январе 2015 — около 35 тыс. тонн, пишет east-fruit.com.