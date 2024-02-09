В Хабаровском крае началось строительство нового завода

Уже в третьем квартале этого года предприятие должно заработать, планируется что в год он будет выпускать более 900 тонн продукции. Строится он при поддержке Фонда развития промышленности Хабаровского края, от которого получил 57 с половиной миллионов рублей в виде льготного займа. Еще 28 миллионов вложат в проект владельцы предприятия.