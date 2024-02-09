В Хабаровском крае началось строительство нового завода

Строительство уже началось, уложен фундамент, рабочие готовы приступить к бетонированию.
Уже в третьем квартале этого года предприятие должно заработать, планируется что в год он будет выпускать более 900 тонн продукции. Строится он при поддержке Фонда развития промышленности Хабаровского края, от которого получил 57 с половиной миллионов рублей в виде льготного займа. Еще 28 миллионов вложат в проект владельцы предприятия.
«Мы будем производить полиэтиленовые трубы с диаметром от 50 до 500 мм. В основном они будут использоваться в сфере ЖКХ, для водоснабжения и для газификации. Потребность в них сейчас высокая, поэтому в планах реализация продукции по всему Дальнему Востоку», — рассказал Дмитрий Коган, генеральный директор предприятия.
Это будет уже второй завод, выпускающий такую продукцию в Хабаровском крае, тем не менее, простой им не грозит — спрос действительно очень высокий.
«За 2023 год фонд профинансировал 11 проектов на сумму 228,72 миллионов рублей. Благодаря такой помощи компании региона наладили выпуск древесно-полимерного композита, запчастей для импортной спецтехники, мебельных фасадов, пиломатериалов и фасадных панелей, а также модернизировали свои производства», — поделились в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края.