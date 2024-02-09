За отказ в регистрации пассажиров «КрасАвиа» оштрафовали на 30 тысяч рублей

Компанию «КрасАвиа» оштрафовали за отказ в регистрации пассажиров. Напомним, в августе прошлого года несколько человек не смогли вылететь рейсом «Байкит-Красноярск» из-за окончания времени регистрации. Как отметили в Роспотребнадзоре, пассажиры прибыли в аэропорт заблаговременно, однако были вынуждены долго ждать своей очереди на стойке регистрации — таким образом, отказ в регистрации был необоснованн.