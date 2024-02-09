Air Astana назвала цену одной акции на IPO

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Air Astana сегодня завершила сбор книги заявок на IPO, сообщили в компании. Компания объявила окончательную стоимость глобальной долговой расписки (ГДР) и акции в рамках первичного размещения.
«Цена предложения была установлена на уровне 9,5 долларов США за ГДР и 1 073,83 тенге за акцию», — говорится в сообщении компании.
При этом базовым активом ГДР будут четыре простые акции компании на одну расписку, напомнили в Air Astana.
«Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно 847 миллионов долларов США на дату начала условных торгов на основной площадке LSE (Лондон) и AIX (МФЦА)», — добавили в компании.
Air Astana 29 января 2024 года объявила ценовой диапазон предложения ценных бумаг, начав подписку на акции IPO.
Президент авиакомпании Питер Фостер констатировал, что число заявок на покупку акций Air Astana в несколько раз превысил предложение.
«К нам был проявлен очень высокий интерес как на внутреннем, так и на международном рынках, и это привело к очень успешному IPO, с количеством заявок, превышающим предложение в несколько раз», — подчеркнул он.
По его словам, «тройной» листинг на LSE, KASE и AIX создал идеальную платформу для привлечения капитала, позволяя как гражданам Казахстана, так и международным инвесторам принять участие IPO Air Astana.
«Это начало захватывающего нового этапа для Air Astana, и мы приветствуем всех наших новых акционеров продолжая реализовывать нашу стратегию роста», — подчеркнул он.
Официальные торги на AIX и Лондонской бирже в 08.00 часов утра (14.00 часов по Астане) 9 февраля 2024 года под тикером AIRA, подчеркнули в компании.
В результате IPO компания планирует привлечь примерно 350 миллионов долларов США (до налогов и расходов), или 370 миллионов долларов США в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение (over-allotment option), из которых примерно 120 миллионов долларов США будут привлечены компанией для поддержки стратегии роста.
Сразу после размещения фонд «Самрук-Казына» будет владеть 41,0% от общего количества размещенных акций Компании, а BAE — 15,3%