В Красноярском крае новостройки за год подорожали почти на 17%

Стоимость квадратного метра на конец 2023-го составила 115 189 рублей на первичном рынке и 91 112 рублей на вторичном. Об этом сообщили в Красноярскстате.
В сравнении с ценами конца 2022 года выяснилось, что новостройки подорожали на 16,7%, а вторички на 13,2%. При этом на первичном рынке элитное жилье стало дороже на 19,9%, квартиры среднего качества выросли на 17,2%, улучшенного качества — на 16,1%.
На вторичном рынке больше всего подорожали квартиры улучшенного качества — на 18,2%. Среднего качества жилье выросло в цене на 10,8%. Низкокачественное тоже подорожало, но на 8,9%. Меньше всего рост цен наблюдается на элитную «вторичку» — рост составил только 5,1%.
Ранее сообщалось, что в Красноярске на треть выросли цены на съем квартир за год.