В Красноярском крае новостройки за год подорожали почти на 17%

В сравнении с ценами конца 2022 года выяснилось, что новостройки подорожали на 16,7%, а вторички на 13,2%. При этом на первичном рынке элитное жилье стало дороже на 19,9%, квартиры среднего качества выросли на 17,2%, улучшенного качества — на 16,1%.