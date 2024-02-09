Доллар дешевеет на торгах в пятницу

А вот евро еще не начал торговаться. Предыдущая сессия в четверг завершилась для «европейца» удачно, он подорожал на 0,46%. Официальный курс, который установил Нацбанк Беларуси на 8 февраля для евро, составляет 3,4793 белорусских рубля.