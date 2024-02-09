Доллар дешевеет на торгах в пятницу

МИНСК, 9 фев — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта укрепилась в сравнении с долларом и китайским юанем.
Американская валюта после поступательного роста подешевела на старте пятничных торгов. Так, по состоянию на 10:52 доллар потерял от предыдущей стоимости 0,22% и остановился на уровне в 3,2183 белорусских рубля.
Российская валюта подорожала после падения. По состоянию на 10:56 она прибавила 0,09% к предыдущей цены. На торгах за 100 российских просили 3,5394 белорусских рубля.
Валюта Поднебесной скорректировала свой курс со знаком минус — по состоянию на 10:56 она подешевела на 0,73%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4341 белорусских рубля.
А вот евро еще не начал торговаться. Предыдущая сессия в четверг завершилась для «европейца» удачно, он подорожал на 0,46%. Официальный курс, который установил Нацбанк Беларуси на 8 февраля для евро, составляет 3,4793 белорусских рубля.