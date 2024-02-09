В казанском поселке Залесный хотят построить 18-этажки на 1,4 тысячи человек

Дома высотой до 18 этажей могут появиться рядом с развязкой трассы М-7 и озером Залесное. Речь идет об участке в 7,2 гектара. Рядом расположится совмещенная с детсадом школа на 243 места. Из общей площади 3,5 тысячи «квадратов» займут коммерческие помещения.