В казанском поселке Залесный хотят построить 18-этажки на 1,4 тысячи человек

В казанском поселке Залесный хотят построить девять многоэтажек на 1,4 тысячи человек. Соответствующий проект планировки территории утвердил исполком столицы Татарстана.
Дома высотой до 18 этажей могут появиться рядом с развязкой трассы М-7 и озером Залесное. Речь идет об участке в 7,2 гектара. Рядом расположится совмещенная с детсадом школа на 243 места. Из общей площади 3,5 тысячи «квадратов» займут коммерческие помещения.
Согласно проекту, предусмотрено 733 машино-места, из которых 637 — в закрытом паркинге. Между многоэтажками и частными домами планируют высадить зеленую полосу высокоствольных деревьев.
Напомним, в Казани на улице Фатыха Амирхана построят жилую многоэтажку.