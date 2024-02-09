Предприятия Казахстана должны представить новые проекты высокого передела через 10 дней

«Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок», — подчеркнул Олжас Бектенов.