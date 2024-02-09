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Предприятия Казахстана должны представить новые проекты высокого передела через 10 дней

Именно столько времени дал новый премьер-министр Казахстана своему первому заместителю.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий предстоит провести Роману Скляру в ближайшие дни — новый глава правительства поручил ему представить новые промышленные проекты высокого передела.

Как пенсионные казахстанцев помогут модернизировать экономику, рассказал Токаев.

Олжас Бектенов особо подчеркнул, что это должно быть «не просто видение», а именно конкретные проекты.

«Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела», — указал Олжас Бектенов.

Особо премьер-министр отметил, что промышленным гигантам Казахстана нужно кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг.

«С ними будут заключены соответствующие соглашения», — отметили в пресс-службе правительства.

Госзакупки должны привлекать инвестиции и эффективно расходовать бюджет — Токаев.

Акцент на казахстанское содержание, добавил премьер, должны сделать и строительные компании.

«Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отдельно глава правительства обратил внимание на надежное энергообеспечение промышленных предприятий.

Как цифровой тенге поможет искоренить коррупцию в строительстве, рассказал Токаев.

Он напомнил, что в этом году предстоит ввести более 700 мегаватт дополнительной генерации.

Если правительство провалит задачу, последуют соответствующие оргвыводы, пообещал Бектенов.

Чем «болеет» энергетика Казахстана и как ее «лечить».

Говоря о ситуации с водными ресурсами, глава правительства подчеркнул, что профильному министерству предстоит подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования.

По строительству мусороперерабатывающих заводов премьер потребовал в месячный срок выработать предложения по привлечению частных инвестиций.

Он снова конкретизировал: предложения — это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение.