Предприятия Казахстана должны представить новые проекты высокого передела через 10 дней

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий предстоит провести Роману Скляру в ближайшие дни — новый глава правительства поручил ему представить новые промышленные проекты высокого передела.
Как пенсионные казахстанцев помогут модернизировать экономику, рассказал Токаев.
Олжас Бектенов особо подчеркнул, что это должно быть «не просто видение», а именно конкретные проекты.
«Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела», — указал Олжас Бектенов.
Особо премьер-министр отметил, что промышленным гигантам Казахстана нужно кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг.
«С ними будут заключены соответствующие соглашения», — отметили в пресс-службе правительства.
Госзакупки должны привлекать инвестиции и эффективно расходовать бюджет — Токаев.
Акцент на казахстанское содержание, добавил премьер, должны сделать и строительные компании.
«Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Отдельно глава правительства обратил внимание на надежное энергообеспечение промышленных предприятий.
Как цифровой тенге поможет искоренить коррупцию в строительстве, рассказал Токаев.
Он напомнил, что в этом году предстоит ввести более 700 мегаватт дополнительной генерации.
Если правительство провалит задачу, последуют соответствующие оргвыводы, пообещал Бектенов.
Чем «болеет» энергетика Казахстана и как ее «лечить».
Говоря о ситуации с водными ресурсами, глава правительства подчеркнул, что профильному министерству предстоит подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования.
По строительству мусороперерабатывающих заводов премьер потребовал в месячный срок выработать предложения по привлечению частных инвестиций.
Он снова конкретизировал: предложения — это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение.