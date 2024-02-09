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Тенге существенно укрепился по отношению к валютам на торгах 9 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,10 тенге, снизившись еще на 3,19 тенге, передает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,98 тенге (-0,41).

Нацбанк установил курс евро в евро — 485,47 тенге, рубля — 4,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,9−450,1 тенге, евро — по 481,5−484,5 тенге, российские рубли — по 4,87−4,97 тенге.

Между тем мировые цены продолжают расти на торгах 9 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,15%, до 81,75 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,33%, до 76,47 долларов за баррель.