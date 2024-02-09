Тенге существенно укрепился по отношению к валютам на торгах 9 февраля

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,98 тенге (-0,41).
Нацбанк установил курс евро в евро — 485,47 тенге, рубля — 4,93 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,9−450,1 тенге, евро — по 481,5−484,5 тенге, российские рубли — по 4,87−4,97 тенге.
Между тем мировые цены продолжают расти на торгах 9 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,15%, до 81,75 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,33%, до 76,47 долларов за баррель.