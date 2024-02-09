Губернатор Ленобласти: белорусы помогут организовать производство мебели

«Мы попросили, чтобы белорусские специалисты приехали к нам и помогли организовать производство. Все-таки надо опыт принимать у тех, кто уже знает как делать, как работать, как давать результат. Поэтому нужно приезжать сюда (в Беларусь — Sputnik) учиться. И, конечно, чтобы приезжали и на месте конкретно помогали все это нам сделать», — добавил Дрозденко.