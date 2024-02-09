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Губернатор Ленобласти: белорусы помогут организовать производство мебели

Российский регион активно строит заводы и организует производства, а белорусские партнеры могут помочь в некоторых направлениях.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Ленинградская область собирается пригласить белорусских специалистов для организации производства по созданию мебели, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра в Минске, передает Sрutnik.

Губернатор отметил, что Ленобласть активно сотрудничает с республикой и продолжает искать новые направления. Также в планах реализовывать белорусский опыт в Ленинградской области.

«Самое главное, что нужно перенять — и мы это будем делать — саму организацию производства, реабилитации и лечения», — сказал он.

Дрозденко уточнил, что такие проблемы решаются в комплексе.

«У нас есть отдельные предприятия, которые занимаются изготовлением протезов, у нас есть медицинская реабилитация, у нас есть социализация, психологическая помощь инвалидам, обучение, но задача сегодня — сделать единый комплекс», — обратил внимание Дрозденко.

Он уточнил, что Ленинградская область активно строит заводы и организует производства. В регионе хотят построить торговый дом по продаже современной мебели. В этой сфере и пригодится белорусский опыт.

Особый интерес у губернатора вызвали парты на вырост, так как в Ленобласти активно строят школы. По его словам, что интересная технология, продукция, которую область могла бы закупать.

«Мы попросили, чтобы белорусские специалисты приехали к нам и помогли организовать производство. Все-таки надо опыт принимать у тех, кто уже знает как делать, как работать, как давать результат. Поэтому нужно приезжать сюда (в Беларусь — Sputnik) учиться. И, конечно, чтобы приезжали и на месте конкретно помогали все это нам сделать», — добавил Дрозденко.