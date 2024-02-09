Губернатор Ленобласти: белорусы помогут организовать производство мебели

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Ленинградская область собирается пригласить белорусских специалистов для организации производства по созданию мебели, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра в Минске, передает Sрutnik.
Губернатор отметил, что Ленобласть активно сотрудничает с республикой и продолжает искать новые направления. Также в планах реализовывать белорусский опыт в Ленинградской области.
«Самое главное, что нужно перенять — и мы это будем делать — саму организацию производства, реабилитации и лечения», — сказал он.
Дрозденко уточнил, что такие проблемы решаются в комплексе.
«У нас есть отдельные предприятия, которые занимаются изготовлением протезов, у нас есть медицинская реабилитация, у нас есть социализация, психологическая помощь инвалидам, обучение, но задача сегодня — сделать единый комплекс», — обратил внимание Дрозденко.
Он уточнил, что Ленинградская область активно строит заводы и организует производства. В регионе хотят построить торговый дом по продаже современной мебели. В этой сфере и пригодится белорусский опыт.
Особый интерес у губернатора вызвали парты на вырост, так как в Ленобласти активно строят школы. По его словам, что интересная технология, продукция, которую область могла бы закупать.
«Мы попросили, чтобы белорусские специалисты приехали к нам и помогли организовать производство. Все-таки надо опыт принимать у тех, кто уже знает как делать, как работать, как давать результат. Поэтому нужно приезжать сюда (в Беларусь — Sputnik) учиться. И, конечно, чтобы приезжали и на месте конкретно помогали все это нам сделать», — добавил Дрозденко.