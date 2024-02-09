Офис «ВКонтакте» возобновил работу в центре Петербурга после реновации помещения

На ремонт ушло четыре месяца, проект реновации начался осенью 2023 года. Главный офис соцсети на протяжении 14 лет занимает площади в Доме книги. За счет обновления пространства удалось расширить площадь офиса до 4,4 тыс. кв. метров, а число рабочих мест — на 20%.



Для сотрудников организации создали комфортные, эргономичные рабочие пространства, хот дески, шумоизоляционные «будки» для телефонных звонков, а также зоны отдыха. Помимо этого, подрядчик внедрил в офисе продуманное озеленение, что обеспечивает визуальный комфорт.



Ранее «Ъ» сообщал, что в 2023 году VK Company Limited выкупила права аренды всего исторического здания на Невском проспекте.

