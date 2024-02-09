В Новосибирске в 2024 году начнут строить самый высокий небоскреб за Уралом

В данный момент самое высокое здание в Новосибирске — ЖК «Chicago» по улице Кирова. Его высота — 105,6 метров. Далее идет ЖК «Чернышевский» по улице Фабричной высотой в 94,8 метров. На третьем месте расположился «Дом Нобель» на Красном проспекте, высота составила 93,6 метров.
По словам Евгения Улитко, начальника управления архитектурно-строительной инспекции, в Новосибирске в 2023 году ввели в эксплуатацию 11 домов выше 25 этажей, что в три раза больше, чем в 2022.
В данный момент самый высокий небоскреб в 150 метров за Уралом находится в Екатеринбурге.