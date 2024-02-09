Глава Башкортостана: авиарейсы из Уфы в Минск могут выполняться чаще

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Выполнение авиарейсов между Уфой и Минском может быть увеличено, одного полета в неделю сейчас недостаточно, сказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе международного форума «Беларусь — Башкортостан» в Минске, передает корреспондент Sputnik.
«Мы сделали этот рейс, но понимаем, что пока один раз в неделю — это мало. Мы сделаем два раза в неделю, а там будем смотреть. Если надо, будем субсидировать какое-то время», — заявил он.
По его словам, субсидирование полетов — это нормальное явление, которое необходимо для того, чтобы к рейсу привыкли люди.
«Нам нужно расшевелить, я бы так сказал, жителей Башкортостана и жителей Беларуси, чтобы они путешествовали. Это очень важное дело, оно носит в том числе глубокий экономический эффект», — подчеркнул Хабиров.
Напомним, ранее полеты в Уфу из Минска выполняла белорусская авиакомпания «Белавиа», однако приостановила их осенью 2021 года. В марте 2023-го осуществлять рейсы стал российский перевозчик Red Wings.
Экономика и не только.
На открытии форума глава Башкортостана отметил, что отношения между регионом и Беларусью носят ответственный характер — все, о чем договариваются стороны, закладывается в «дорожную карту».
«Что интересно, в этой карте уже под 100 пунктов. Из них уже около 40% выполнено, и мы будем двигаться дальше», — констатировал он.
По его словам, белорусско-башкирское сотрудничество — это не только машиностроение. Сейчас стороны активно развивают отношения в АПК, нефтехимии, культурной, гуманитарной и социальной сферах.
«Мы сегодня приехали в том числе с рядом предложений в части культурного и спортивного сотрудничества. Провели переговоры с руководством наших крупных театров — Театра оперы и балеты и Национального театра. Они с большим удовольствием приедут сюда порадовать жителей Беларуси своим творчеством», — заключил Хабиров.