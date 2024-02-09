Инфляция в Беларуси в январе выросла на 0,8%

За первый месяц текущего года продовольственные товары в среднем подорожали на 1,3%, непродовольственные — на 0,4%, как и услуги.
В годовом выражении по сравнению с январем 2023 года инфляция увеличилась на 5,9%: продукты в среднем стали дороже на 6,9%, непродовольственные товары на — 3,1%, а услуги — на 7,5%.
В инфографике Белстата показано, что овощи в январе 2024 года прибавили в цене на 6,4%, а овощи — на 2,5%. В то же время алкоголь подорожал на 1,8%, куриные яйца — на 1,5%.
Среди непродовольственных товаров ростом цен отметились печатные издания — 2,7% и лекарства — 1,8%, а вот обувь в Беларуси стала дешевле на 1%.
Лидером среди услуг, в частности, по росту цен оказались правовые, они за месяц стали дороже на 8,1%. Перелеты на воздушном транспорте при этом стали дешевле на 2,4%.
Ранее стало известно, что инфляция в республике за 2023 год выросла на 5,8%. Хотя прогноз на прошлый год был менее позитивным: данный показатель должен был сложиться в коридоре 7−8%.
На 2024 год белорусские власти поставили цель удержать ее на уровне 6%. Но если цены продолжат расти в месяц такими же темпами, как в январе (0,8%), то данная планка будет превышена довольно скоро.