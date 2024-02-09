Ущерб от паводков в Туапсинском районе превысил 300 миллионов рублей

Удары стихии, которым в прошлом году несколько раз подвергались муниципалитеты Туапсинского района Кубани, нанесли ущерб в размере более 300 миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.