Ущерб от паводков в Туапсинском районе превысил 300 миллионов рублей

«Предметно разобрали проблемные точки с заместителем губернатора, курирующим земельные и экологические вопросы, Романом Лузиновым. Весь прошлый год выдался непростым с точки зрения погодных катаклизмов, зимний сезон тоже отмечен сходами селей и подъемом уровня рек», — написал он.
По мнению депутата, кроме очистки подвергшейся паводкам территории от мусора и поваленных деревьев, в этих местах нужно более комплексно следить за состоянием рек и гидротехнических сооружений.
Алтухов также рассказал, что поступившие от краевых специалистов предложения будут проработаны с профильным комитетом Госдумы и федеральными министерствами.
Напомним, прошлым летом погода проверила на прочность Черноморское побережье Кавказа. Сильнейшему удару стихии подверглись прибрежные районы Сочи, федеральной территории «Сириус» и Туапсинский район. В ночь на 12 июля 2023 года в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы. В результате ЧП погибли люди.
По словам главы муниципалитета Сергея Бойко, только в те роковые сутки ночь в 11 населенных пунктах было подтоплено 650 дворов, в 290 домов зашла вода. Оказался разрушен автомобильный мост в районе хутора Полковничьего, два пешеходных моста в Дефановке и пешеходный мост в Джубге.