Ростов-на-Дону оказался лидером в регионе по ценам на баранину, масло и сыры

Ряд продуктов в Ростове-на-Дону оказались самыми дорогими по региону. Такой вывод на основе данных за 5 февраля 2024 года сделали в Ростовстате.
Донская столица лидирует по ценам:
— на баранину (619,56 рубля за 1 кг, в среднем по области — 611,53 рубля);
— подсолнечное масло (127,33 рубля за 1 литр, по области — 125,41 рубля);
— маргарин (256,97 рубля за 1 кг, по области — 240,65 рубля);
— творог (412,96 рубля за 1 кг, по области — 402,82 рубля);
— сыры (749,29 рубля за 1 кг, по области — 730,91 рубля).
При этом самые дешевые по региону в Ростове-на-Дону свинина, яйца и молоко:
— Свинина (кроме бескостного мяса) в среднем 358,45 рубля, в Ростове-на-Дону — 343,83 рубля, дороже всего в Таганроге — по 377,62 рубля;
— Яйца куриные в среднем 128,65 рубля за десяток, в Ростове-на-Дону — 124,34 рубля, дороже всего в Шахтах — 136,94 рубля;
— Молоко питьевое 2,5 −3,2% жирности в среднем 72, 16 рубля за 1 литр, в Ростове-на-Дону — 70,93 рубля, дороже всего в Таганроге — 74,23 рубля.