Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на выходные 10 и 11 февраля 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 10 февраля, субботу, и 11 февраля, воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2253 рубля, 1 евро — 3,4780 BYN, 100 российских рублей — 3,5363 белорусского рубля.