В Хабаровске распределят квартиры для 907 жильцов аварийного фонда

Жеребьевка будет проходить сразу три дня в большом зале мэрии (ул. Карла Маркса, 66): 19, 20 и 22 февраля. Подходить можно с 10:00. Участникам программы необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность, а представителям — документы, подтверждающие соответствующие полномочия. Гражданам с инвалидностью нужно подтверждение статуса льготников.