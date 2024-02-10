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В Хабаровске распределят квартиры для 907 жильцов аварийного фонда

Администрация Хабаровска назначила даты жеребьевки для распределения квартир на улице Аэродромной.
Источник: МК.RU Хабаровск

Жилье получат 907 переселенцев из аварийного жилья.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Кравчук, на этом этапе новые квартиры получат жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Для них построено пять многоквартирных домов на Аэродромной.

Жеребьевка будет проходить сразу три дня в большом зале мэрии (ул. Карла Маркса, 66): 19, 20 и 22 февраля. Подходить можно с 10:00. Участникам программы необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность, а представителям — документы, подтверждающие соответствующие полномочия. Гражданам с инвалидностью нужно подтверждение статуса льготников.