С 12 февраля комсомольчане смогут подать заявку на благоустройство своих дворов

Администрация Комсомольска-на-Амуре с 12 по 16 февраля организует прием заявок на благоустройство дворовых территорий. Заявителями могут выступать товарищества собственников жилья, управляющие компании и сами жильцы при непосредственном способе управления домом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Обычные жильцы домов, если они хотят благоустроить свой двор при помощи бюджетных средств, должны обратиться в свою управляющую компанию, чтобы она подала в администрацию соответствующие документы, — объяснили в администрации города Юности. Ограничений на количество территорий, которые могут быть заявлены для благоустройства, нет. В конечном итоге, сколько дворов благоустроят в этом году определят позднее на краевом уровне. В прошлом году в городе Юности аналогичным образом благоустроили 26 дворовых территорий.
Как напомнили в городской администрации, по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина принято решение о продолжении программы ремонта дворов на Дальнем Востоке.
— Сейчас нужно сделать список тех дворов, которые могут быть потенциально отремонтированы. Этот список мы направим в краевое МинЖКХ. Но какой объем средств нам выделят в этом году, соответственно, сколько дворов можно будет благоустроить, мы пока не знаем, — отметили в администрации города. При приеме документов на рассмотрение учтут такие факторы как готовность жителей многоквартирных домов содержать благоустроенную дворовую территорию, наличие в шаговой доступности общественных спортивных и игровых объектов, использование дворового проезда для доступа в близлежащие многоквартирные дома.
Предложения будут приниматься в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города по адресу проспект Мира, 22, кабинеты №№ 1 и 12, во вторник — четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 11:00 до 11:00, с 13:00 до 14:00, с 16:00 до 16:15), пятница с 9:00 до 13:00. Контактные телефоны: 8 (4217) 522−680, 8 (4217) 522−681.