С 12 февраля комсомольчане смогут подать заявку на благоустройство своих дворов

— Обычные жильцы домов, если они хотят благоустроить свой двор при помощи бюджетных средств, должны обратиться в свою управляющую компанию, чтобы она подала в администрацию соответствующие документы, — объяснили в администрации города Юности. Ограничений на количество территорий, которые могут быть заявлены для благоустройства, нет. В конечном итоге, сколько дворов благоустроят в этом году определят позднее на краевом уровне. В прошлом году в городе Юности аналогичным образом благоустроили 26 дворовых территорий.



Как напомнили в городской администрации, по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина принято решение о продолжении программы ремонта дворов на Дальнем Востоке.



— Сейчас нужно сделать список тех дворов, которые могут быть потенциально отремонтированы. Этот список мы направим в краевое МинЖКХ. Но какой объем средств нам выделят в этом году, соответственно, сколько дворов можно будет благоустроить, мы пока не знаем, — отметили в администрации города. При приеме документов на рассмотрение учтут такие факторы как готовность жителей многоквартирных домов содержать благоустроенную дворовую территорию, наличие в шаговой доступности общественных спортивных и игровых объектов, использование дворового проезда для доступа в близлежащие многоквартирные дома.

