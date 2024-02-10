В Красноярском крае отремонтируют дорогу Енисейск — Высокогорский

Сами работы разобьют на два этапа. Ремонт пройдет на участке с 27 по 57 километр. На первом участке рабочие займутся отсыпкой дорожного полотна и ремонтом мостов. На втором — проведут земляные работы, обновят щебеночное покрытие и восстановят мосты. Планируется, что работы полностью закончат в 2025 году.