В Красноярском крае отремонтируют дорогу Енисейск — Высокогорский

В Красноярском крае в 2024 году начнется ремонт автодороги Енисейск — Высокогорский. Об этом рассказали в краевом управлении автомобильных дорог. Там отметили, что весной начнется поиск подрядчика.
Сами работы разобьют на два этапа. Ремонт пройдет на участке с 27 по 57 километр. На первом участке рабочие займутся отсыпкой дорожного полотна и ремонтом мостов. На втором — проведут земляные работы, обновят щебеночное покрытие и восстановят мосты. Планируется, что работы полностью закончат в 2025 году.
Дальнейшие планы также уже известны. Планируется, что ремонт пройдет на участке от 10 до 27 километра, сообщили в министерстве транспорта региона. Смета уже готова, а положительное заключение госэкспертизы получено. Все этапы работы планируется закончить к 2027 году.