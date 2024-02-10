В Молдове растет потребление природного газа

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Объем потребления природного газа за первый месяц этого года на 60,8% превысил показатели аналогичного периода 2023 года и составил 154,6 миллиона кубометров, данные представил глава правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Он отметил, что в сравнении с декабрем 2023 года этот показатель также вырос на 16,8 миллиона кубометров, или на 12,2%.
Чебан также представил данные об оплате фактур за потребленное голубое топливо.
«Бытовые потребители по состоянию на 31 января 2024 года погасили 98% выставленных в счетах сумм за потребление 2023 года, что на 0,5 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года», — написал Чебан в своем Telegram-канале.
Доля платежей юридических лиц также составила 98%, что на 0,8 процентного пункта ниже показателей того же периода 2023 года, уточнил глава «Молдовагаза».
Он также сообщил, что за указанный период от сети было отключено 345 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику в общей сложности 1,8 миллиона леев.
«Уровень оплаты за потребленный в 2023 году природный газ по состоянию на 31 января 2024 достигает 98% и составляет 14,5 миллиарда леев, что на 3,3% ниже показателя этого же периода прошлого года», — отметил Чебан.
Согласно представленной им информации, в январе бытовым потребителям начислена компенсация за потребленный природный газ на сумму 187,4 миллиона леев.