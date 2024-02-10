Город выставил на торги 29 кладовок в многоквартирном доме в Кунцеве

«Город реализует недвижимость разного назначения. Так, наряду с просторными помещениями для бизнеса горожане и предприниматели могут приобретать небольшие кладовки в подвалах жилых домов. Например, сейчас есть 29 таких лотов в районе Кунцево. Их площадь варьируется от 3,2 до 6,5 квадратного метра. Прием заявок завершится в период с 13 по 15 февраля», — рассказали в Департаменте по конкурентной политике.