Город выставил на торги 29 кладовок в многоквартирном доме в Кунцеве

На городские торги выставили кладовые в жилом здании на западе столицы. Они расположены в подвале многоквартирного дома по адресу: Ярцевская улица, дом 31.
«Город реализует недвижимость разного назначения. Так, наряду с просторными помещениями для бизнеса горожане и предприниматели могут приобретать небольшие кладовки в подвалах жилых домов. Например, сейчас есть 29 таких лотов в районе Кунцево. Их площадь варьируется от 3,2 до 6,5 квадратного метра. Прием заявок завершится в период с 13 по 15 февраля», — рассказали в Департаменте по конкурентной политике.
Выставленные на продажу кладовки представляют собой огороженные металлической сеткой помещения, доступ к которым возможен через места общего пользования. В них можно хранить спортинвентарь, детские коляски, мебель, строительные инструменты и другое имущество.
Объекты реализуют 22 и 26 февраля посредством публичного предложения, что предполагает понижение цены в ходе торгов. Участвовать в них могут физические и юридические лица. Для этого понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура проходит онлайн.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».