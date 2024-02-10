Инфляция в Беларуси составила 0,8%, а больше всего подорожал сладкий перец

Сопоставили в Белстате цены на продовольственные товары: оказалось, что в январе 2024 года (по сравнению с декабрем 2023) они подросли на 1,3% (за годовой показатель — плюс 6,9%). За месяц непродовольственные товары подорожали на 0,4% (за год — на 3,1%). Что касается цен на платные услуги, то в январе они поднялись на 0,4% (за год — на 7,5%).