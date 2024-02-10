Инфляция в Беларуси составила 0,8%, а больше всего подорожал сладкий перец

В Национальном статистическом комитете рассказали о том, что инфляция в Беларуси по итогам января 2024 года составила 0,8%. Годовой показатель — то есть сравнение инфляции январе 2024 и январе 2023 — зафиксирован на отметке в 5,9%.
Сопоставили в Белстате цены на продовольственные товары: оказалось, что в январе 2024 года (по сравнению с декабрем 2023) они подросли на 1,3% (за годовой показатель — плюс 6,9%). За месяц непродовольственные товары подорожали на 0,4% (за год — на 3,1%). Что касается цен на платные услуги, то в январе они поднялись на 0,4% (за год — на 7,5%).
Отметим также, что по данным Белстата, больше всего в январе подорожал сладкий перец (+13,12%), чуть уступила ему морковь (+13,01%), замыкает тройку лидеров подорожания белокочанная капуста — она прибавила в цене 12,14%.