Собянин: станцию МЦД-3 Митьково откроют в Москве в этом году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Строительство станции МЦД-3 Митьково завершат в Москве в этом году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется уже в этом году. Он расположен на границе районов Сокольники и Красносельского. Сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, также идет остекление турникетного зала», — написал мэр.
Он отметил, что со станции Митьково МЦД-3 можно будет бесплатно пересесть на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро, а также на наземный городской транспорт — например, путь к трамваям займет около 2 минут.
«Рядом сделаем удобные и безопасные пешеходные зоны, остановки городского транспорта перенесем ближе к ж/д, высадим деревья и кустарники, установим освещение. Митьково станет 39-й станцией на МЦД-3 и 81-м московским городским вокзалом на действующих диаметрах и МЦК», — добавил Собянин.