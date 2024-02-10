В Волгоградской области стоимость сотки земли выросла на 17%

Согласно данным «Авито Недвижимости», в среднем в последний квартал 2023 года спрос на все виды земельных участков в Волгоградской области снизился на 19%. При этом за весь год интерес к земле вырос на 30%.
Спрос на участки под индивидуальное жилое строительство в последние 3 месяца минувшего года снизился на 14%, на участки сельхозназначения — на 18%, а под личное подсобное хозяйство — на 15%.
Единственная категория участков, на которые вырос спрос в последнем квартале 2023-го — земля промышленного назначения (+11%).
В конце в 2023 года стоимость сотки земли под ИЖС в среднем составляет 74 тыс. руб., а под СНТ — 50 тыс. руб.
А вот аренда сотки земли обойдется в 200 тыс. рублей, что на 10% дешевле, чем в период с июль по сентябрь минувшего года.
В России стоимость одной сотки земли выросла почти во всех регионах. По мнению экспертов, в конце года рынок земли переживает сезонный спад, чем объясняется снижение интереса к участкам.