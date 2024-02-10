В Воронежской области остановился рост цен на бензин. По данным на понедельник, 5 февраля, за последнюю неделю цены на бензин и дизельное топливо не изменились. Данные опубликовала пресс-служба Воронежстата в четверг, 8 февраля.
Актуальные цены составили:
- бензин марки АИ-92 — 50,96 рубля;
- бензин марки АИ-95 — 55,79 рубля;
- бензин марки АИ-98 — 68,54 рубля;
- дизельное топливо — 60,73 рубля.
Как сообщало РИА «Воронеж», по итогам декабря 2023 года средняя цена на бензин марки АИ-92 в Воронежской области стала самой высокой в Центральном федеральном округе.