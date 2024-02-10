«Белавиа» планирует летать в Венесуэлу, Кению и на Сейшельские острова

Сейчас сотрудничество с этими странами — на этапе подписания международных договоров о воздушном сообщении, уточнили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
В 2023 году «Белавиа» летала в 20 аэропортов десяти стран мира. Тем временем в столицу начали выполнять рейсы пять иностранных авиаперевозчиков. В итоге сейчас на регулярной основе в Национальный аэропорт летают 11 компаний.
По итогам прошлого года через столичный аэропорт прошло почти 2,5 млн пассажиров. Однако это вдвое меньше, чем до пандемии в 2019 году. Тогда этот показатель доходил до 5,1 млн пассажиров.